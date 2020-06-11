За последние сутки лаборатории Львовской области провели рекордное число ПЦР-тестов и выявили такое же рекордное количество новых случаев COVID-19.

К аппарату ИВЛ во Львовской областной больнице подключен один человек Фото: city-adm.lviv.ua

Во Львовской области за сутки коронавирус выявили у 125 человек. Об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавируса Галина Сличная, пишет пресс-служба мэрии Львова.

"За эти сутки наши лаборатории провели рекордно много ПЦР-тестов – это 640 анализов. Из них 125 – положительные, а это составляет 19,5% от общего количества протестированных. Такая динамика у нас в среднем за последние дни. На утро за время карантина у нас уже 90 подтвержденных смертей по области", – заявила Сличная.

Это наибольшее число инцифированных за одни сутки в области на протяжении всего периода пандемии.

Всего во Львовскую областную инфекционную больницу обратилось уже 5289 человек, госпитализированы 820, на амбулаторном лечении находятся 4469 человек, выписаны 623 человека. На данный момент в больнице находится 189 человек, из них в реанимации – восемь, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен один человек.

За сутки в Украине зарегистрировано 689 новых случаев COVID-19 – это самый высокий показатель за последнее время. За указанный период умер 21 человек, выздоровели 372.