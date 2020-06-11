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Жертвами коронавируса во всем мире стали более 416 тыс. человек

США, Бразилия и Россия по-прежнему лидируют по масштабам заболевания COVID-19, Перу уже обогнало Францию и Германию.

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Рост заболевания наблюдается в Перу
Рост заболевания наблюдается в Перу
Фото: ЕРА

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 7 360 239 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Жертвами COVID-19 стал 416 201 человек, выздоровело 3 454 807.

В США число инфицированных достигло 2 000 464, умерло 112 924, излечилось 533 504 человека.

В Бразилии заболело 772 416 человек, 39 680 умерших и 413 916 излечившихся.

Далее следует Россия – 493 023 инфицированных, 6350 умерших и 252 295 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Великобритания – там заболело уже 291 588, умерло 41 213 человек.

В Индии инфицировано уже 276 583 человека, число летальных случаев достигло 7745.

Перу по масштабам заболевания опередило Францию и Германию – сейчас там 208 823 заболевших, из которых 5903 человека умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, США, Германия, Франция, Великобритания, Перу, Бразилия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Университет Джонса Хопкинса
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