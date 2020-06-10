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Конте вызывают в прокуратуру по делу о вспышке COVID-19 на севере Италии

Прокуратура Бергамо, одного из наиболее пострадавших от пандемии городов Италии, хочет допросить как свидетеля премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Поводом для расследования стали действия властей в конце февраля, когда решался вопрос об изоляции муниципалитетов, в которых были выявлены случаи инфицирования.

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16 349 жителей Ломбардии скончались за время эпидемии коронавируса
16 349 жителей Ломбардии скончались за время эпидемии коронавируса
Фото: ЕРА

Премьер-министра Италии Джузеппе Конте 12 июня опросят в качестве свидетеля прокуроры из города Бергамо в Ломбардии, расследующие действия властей в начале вспышки коронавирусной инфекции. Об этом 10 июня сообщило издание Il Fatto Quotidiano.

Изучается вопрос закрытия на карантин муниципалитетов в провинции: часть из них были объявлены "красной" зоной и закрыты на въезд и выезд, другие оставались "оранжевой" – с возможностью свободного передвижения.

Следователи уже заслушали главу правительства Ломбардии Аттилио Фонтану. В Риме, кроме Конте, они намерены побеседовать с министром здравоохранения Роберто Сперанцей и министром внутренних дел Лучаной Ламорджезе.

В прокуратуре подчеркнули, что речь на данном этапе не идет о судебном преследовании чиновников, а только об установлении фактов.

Также 10 июня в прокуратуре Бергамо приняли около 40 жалоб родственников жертв пандемии, пишет Il Fatto Quotidiano. Жители муниципалитета объединились в общественную организацию, чтобы требовать справедливого расследования причин катастрофы, постигшей регион.

По данным минздрава Италии, из 34 114 умерших за время вспышки COVID-19 на Ломбардию приходится 16 349.

22 февраля, когда в Италии заболело более 50 человек, а двое скончались, правительство Конте приняло декрет, в котором говорилось о введении карантина в ряде северных регионов, однако речь не шла о полном прекращении сообщения и закрытии границ.

Среди крупных городов страны Бергамо пострадал от эпидемии сильнее всего.

Теги: Италия, прокуратура, карантин, расследование, чиновники, Ломбардия, Джузеппе Конте, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Аттилио Фонтана, Бергамо, границы
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