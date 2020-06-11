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Новый антирекорд. В Украине за сутки подтвердили 689 новых случаев COVID-19

За весь период пандемии в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели уже 29 070 человек, из них умерло 854, выздоровел 13 141 человек.

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За сутки в Украине умер 21 человек
За сутки в Украине умер 21 человек
Фото: depositphotos.com

За сутки в Украине зарегистрировано 689 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Это самый высокий показатель за последнее время. 10 июня суточный прирост новых случаев составил 525До этого рекордный показатель был зафиксирован 3 июня – 588

За указанный период умер 21 человек, выздоровели 372.

Так, за весь период пандемии в Украине заболели уже 29 070 человек, из них умерло 854, выздоровел 13 141 человек.

По регионам ситуация с распространением коронавируса такая:

  • Винницкая область – 1236;
  • Волынская область – 1266;
  • Днепропетровская область – 981;
  • Донецкая область – 269;
  • Житомирская область – 992;
  • Закарпатская область – 1471;
  • Запорожская область – 510;
  • Ивано-Франковская область – 1649;
  • Киев – 3671;
  • Киевская область – 1919;
  • Кировоградская область – 563;
  • Луганская область – 54;
  • Львовская область – 2414;
  • Николаевская область – 311;
  • Одесская область – 1045;
  • Полтавская область – 276;
  • Ровенская область – 2175;
  • Сумская область – 203;
  • Тернопольская область – 1349;
  • Харьковская область – 1374;
  • Херсонская область – 179;
  • Хмельницкая область – 523;
  • Черкасская область – 506;
  • Черновицкая область – 3793;
  • Черниговская область – 341.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.  

Теги: Украина, жертвы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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