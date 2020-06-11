Новый антирекорд. В Украине за сутки подтвердили 689 новых случаев COVID-19

За сутки в Украине зарегистрировано 689 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
Это самый высокий показатель за последнее время. 10 июня суточный прирост новых случаев составил 525. До этого рекордный показатель был зафиксирован 3 июня – 588.
За указанный период умер 21 человек, выздоровели 372.
Так, за весь период пандемии в Украине заболели уже 29 070 человек, из них умерло 854, выздоровел 13 141 человек.
По регионам ситуация с распространением коронавируса такая:
С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.