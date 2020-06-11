Новый антирекорд. В Украине за сутки подтвердили 689 новых случаев COVID-19

За весь период пандемии в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели уже 29 070 человек, из них умерло 854, выздоровел 13 141 человек.

За сутки в Украине умер 21 человек Фото: depositphotos.com

За сутки в Украине зарегистрировано 689 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Это самый высокий показатель за последнее время. 10 июня суточный прирост новых случаев составил 525. До этого рекордный показатель был зафиксирован 3 июня – 588.

За указанный период умер 21 человек, выздоровели 372.

Так, за весь период пандемии в Украине заболели уже 29 070 человек, из них умерло 854, выздоровел 13 141 человек.

По регионам ситуация с распространением коронавируса такая:

Винницкая область – 1236;

Волынская область – 1266;

Днепропетровская область – 981;

Донецкая область – 269;

Житомирская область – 992;

Закарпатская область – 1471;

Запорожская область – 510;

Ивано-Франковская область – 1649;

Киев – 3671;

Киевская область – 1919;

Кировоградская область – 563;

Луганская область – 54;

Львовская область – 2414;

Николаевская область – 311;

Одесская область – 1045;

Полтавская область – 276;

Ровенская область – 2175;

Сумская область – 203;

Тернопольская область – 1349;

Харьковская область – 1374;

Херсонская область – 179;

Хмельницкая область – 523;

Черкасская область – 506;

Черновицкая область – 3793;

Черниговская область – 341.