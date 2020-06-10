В Украине за сутки умерло 23 человека с коронавирусом

За последние сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 525 человек, общее число пациентов с COVID-19 достигло 28 381.

За сутки в Украине скончалось 23 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом 10 июня сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Общее число жертв COVID-19 теперь составляет в стране 833.

По данным Минздрава, за последние 24 часа коронавирусную инфекцию подтвердили у 525 человек, общее число пациентов с COVID-19 достигло 28 381.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано с начала эпидемии в Черновицкой области (3757) и в Киеве (3580). Меньше всего – в Луганской области (54).

Вылечились от коронавирусной инфекции 357 человек за сутки, всего с начала эпидемии их количество составило 12 769.

На утро 9 июня в Украине общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 составляло 27 856. Из этого числа скончалось 810 человек (13 – за последние сутки), вылечилось от инфекции 12 412 больных (+217 за последние 24 часа).