В Ровенской области выявили вспышку Covid-19 на спичечной фабрике. Один человек госпитализирован

На предприятии "Украинская спичечная фабрика" в Березно Ровенской области подтвердили пять случаев заболевания Covid-19, сообщили в Ровенской областной администрации.

Один пациент госпитализирован, остальные находятся на самоизоляции Фото: pixabay.com

О вспышке коронавирусной инфекции на Украинской спичечной фабрике сообщила пресс-служба Ровенской областной администрации в Facebook 9 июня.

"На предприятии в Березно подтверждено пять случаев заболевания COVID-19. Один пациент госпитализирован, остальные – на самоизоляции. Определена группа контактных лиц", – сообщили в Ровенской ОДА.

Все контактировавшие с больными находятся под наблюдением медиков. Предприятие работает в обычном режиме.

Коронавирус в Украине был подтвержден еще у 394 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 9 июня.

В Ровенской области выявлено 2094 случая COVID-19.

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 увеличилось до 27 856. От COVID-19 в Украине скончалось 810 человек, в том числе 13 – за последние сутки. Вылечилось от инфекции 12 412 больных (+217 за последние 24 часа).

Ровенская область входит в число восьми регионов Украины, которые не отвечают требованиям Министерства здравоохранения для ослабления карантинных ограничений.