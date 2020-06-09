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В Ровенской области выявили вспышку Covid-19 на спичечной фабрике. Один человек госпитализирован

На предприятии "Украинская спичечная фабрика" в Березно Ровенской области подтвердили пять случаев заболевания Covid-19, сообщили в Ровенской областной администрации.

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Один пациент госпитализирован, остальные находятся на самоизоляции
Один пациент госпитализирован, остальные находятся на самоизоляции
Фото: pixabay.com

О вспышке коронавирусной инфекции на Украинской спичечной фабрике сообщила пресс-служба Ровенской областной администрации в Facebook 9 июня.

"На предприятии в Березно подтверждено пять случаев заболевания COVID-19. Один пациент госпитализирован, остальные – на самоизоляции. Определена группа контактных лиц", – сообщили в Ровенской ОДА.

Все контактировавшие с больными находятся под наблюдением медиков. Предприятие работает в обычном режиме.

https://www.facebook.com/RivneODA/posts/1385691548290840

Коронавирус в Украине был подтвержден еще у 394 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 9 июня.

В Ровенской области выявлено 2094 случая COVID-19.

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19  увеличилось до 27 856. От COVID-19 в Украине скончалось 810 человек, в том числе 13 – за последние сутки. Вылечилось от инфекции 12 412 больных (+217 за последние 24 часа).

Ровенская область входит в число восьми регионов Украины, которые не отвечают требованиям Министерства здравоохранения для ослабления карантинных ограничений.

Теги: Украина, Ровенская область, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, COVID-19
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