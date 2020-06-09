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В психоневрологическом интернате в Черкасской области вспышка коронавируса – ОГА

По предварительным данным, своих подопечных заразила инфицированная COVID-19 сотрудница Золотоношского психоневрологического интерната, сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар.

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В Черкасской области 490 зарегистрированных случаев коронавируса
В Черкасской области 490 зарегистрированных случаев коронавируса
Фото: depositphotos.com

В Золотоношском психоневрологическом интернате в Черкасской области зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом 9 июня в Facebook сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар.

По предварительным данным, своих подопечных заразила инфицированная COVID-19 сотрудница интерната.

По словам Боднара, были обследованы 26 подопечных, у 21 из них обнаружили коронавирус. Сейчас ведется эпидрасследование, результаты которого будут направлены в правоохранительные органы.

Отмечается, что в заведении проведена дезинфекция, а также определен круг контактных лиц. Семейные врачи центра первично-санитарной помощи проводят осмотр подопечных интерната. Их состояние удовлетворительное, в учреждения здравоохранения никого из них не госпитализировали.

https://www.facebook.com/BodnarRomanCheODA/posts/264612151651416

В Украине по состоянию на 9 июня коронавирус подтвердили у 27 856 жителей, из них 810 умерли, а 12 412 вылечились.

В Черкасской области 490 зарегистрированных случаев коронавируса, умерло 18 человек.

Теги: Украина, интернат, Черкасская область, Роман Боднар, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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