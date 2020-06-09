Twitter начал маркировать посты с фейками о связи коронавируса с 5G

Представитель Twitter заявил журналистам, что компания предпочитает удалять контент о COVID-19, если в нем есть призыв к потенциально вредным действиям.

Соцсеть Twitter начала маркировать твиты, которые связывают 5G с коронавирусом. Об этом 8 июня сообщает Business Insider.

Под такими постами появляется ярлык, на котором написано: "Получить факты о COVID-19". Нажав на ярлык, вы переходите к теме "Нет, 5G не вызывает коронавирус" со ссылками на новостные статьи, твиты и официальные источники, опровергающие теорию заговора.

Представитель Twitter заявил журналистам, что компания предпочитает удалять контент о COVID-19, если в нем есть призыв к потенциально вредным действиям. Он добавил, что в прошлом месяце соцсеть объявила, что вводит новые метки и предупреждающие сообщения, чтобы предоставить дополнительный контекст и информацию о некоторых твитах, которые содержат спорную информацию о COVID-19 или такую, которая вводит в заблуждение.

Теория заговора о том, что вышки 5G-связи вызывают коронавирус, является одной из самых популярных фейковых теорий о COVID-19, хотя нет никаких доказательств того, что радиоволны вредны для человека.

Этот фейк обрел такую популярность, что в апреле в Британии начали поджигать 5G-вышки. Business Insider отмечает, что пострадали около 90 вышек, а приверженцы теории заговора даже нападали на инженеров сотовой связи, большинство из которых вообще не работали над установкой технологии 5G.

В середине мая Синод Православной церкви Молдовы Московского патриархата заявил, что миллиардер Билл Гейтс через технологию 5G и вакцинацию от коронавируса хочет подчинить себе человечество. Это заявления поддержал наместник Почаевской лавры Владимир.