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ВОЗ: Пациенты с коронавирусом без симптомов не способствуют распространению вируса

Исследования течения коронавирусной болезни показывали, что вирус может передаваться от человека к человеку, даже если у носителя нет видимых симптомов. Теперь во Всемирной организации здравоохранения заявили, что такой путь распространения возможен, но в редких случаях.

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Мария ван Керхов: Необходимы дополнительные исследования и данные
Мария ван Керхов: Необходимы дополнительные исследования и данные
Фото: ЕРА

Пациенты с бессимптомным течением коронавируса не способствуют распространению вируса. Об этом во время пресс-конференции 8 июня заявила глава подразделения Всемирной организации здравоохранения по новым болезням и зоонозным инфекциям Мария ван Керхов, сообщает телеканал CNBC.

У некоторых людей с коронавирусом, особенно у молодых и здоровых, симптомы или не развиваются или развиваются только в легкой форме.

Исследования первых вспышек COVID-19 показали, что вирус может передаваться от человека к человеку, даже если у носителя нет видимых симптомов. Новые данные говорят о том, что такая форма передачи вируса очень редка, сказала ван Керхов.

"Исходя из имеющихся у нас данных, по-прежнему редки случаи, когда человек с бессимптомным течением заболевания на самом деле передает инфекцию другому человеку. Очень редкие случаи", – подчеркнула она.

Однако некоторые исследования указывают на бессимптомное и досимптомное распространение коронавируса между домашними или в домах престарелых. По словам ван Керхов, для получения однозначного ответа на вопрос о том, может ли коронавирус широко распространяться через бессимптомных носителей, необходимы дополнительные исследования и данные.

Если выяснится, что бессимптомное распространение не является основным фактором передачи коронавируса, то политику по борьбе с вирусом необходимо будет пересмотреть, отмечает телеканал.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Во всем мире коронавирусом уже заразилось 7 119 454 человека. Жертвами COVID-19 стали 406 522 человека, выздоровели 3 293 408.

Теги: ВОЗ, исследование, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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