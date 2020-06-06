Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Болсонару пригрозил выйти из ВОЗ

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал Всемирную организацию здравоохранения "тенденциозной политической организацией".

Болсонару также подверг критике позицию ВОЗ по отношению к гидроксихлорохину
Болсонару также подверг критике позицию ВОЗ по отношению к гидроксихлорохину
Фото: ЕРА

Бразилия может покинуть Всемирную организацию здравоохранения, если та не перестанет быть "тенденциозной политической организацией". Об этом 5 июня заявил президент Бразилии Жаир Болсонару, сообщает Reuters.

Что именно он имел в виду, не сообщается.

В комментарии журналистам Болсонару также подверг критике позицию ВОЗ по отношению к гидроксихлорохину – средству от малярии, которое используется в лечении COVID-19 и которое бразильский президент популяризует.

Гидроксихлорохин, который используется при малярии, волчанке, ревматоидном артрите, тестировался в некоторых странах для лечения коронавирусной инфекции. Некоторые исследователи указывали на его эффективность, но, по другим данным, он может вызывать серьезные побочные реакции, в том числе нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы. Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов предостерегало от использования гидроксихлорохина для лечения коронавирусной инфекции вне медицинских учреждений из-за риска нарушения сердечного ритма.

Президент США Дональд Трамп в течение двух недель принимал гидроксихлорохин для профилактики коронавирусной болезни.

Гидроксихлорохин при лечении COVID-19 используется и в Украине, сообщал Минздрав.

В конце мая ВОЗ приостановила испытания препарата для оценки потенциальных рисков, сейчас она возобновила испытания.

Ранее о желании выйти из ВОЗ заявил президент США Дональд Трамп. Он неоднократно обвинял ВОЗ в неэффективности и "зацикленности на Китае". 18 мая он поставил организации ультиматум: США остановят финансирование ВОЗ, если она не докажет за месяц, что во время вспышки коронавируса в Ухане не помогала китайским властям скрывать опасность от всего мира.

Теги: ВОЗ, Бразилия, Жаир Болсонару, коронавирус, гидроксихлорохин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Интервью с британским принцем Эндрю номинировано на премию BAFTA
Интервью с британским принцем Эндрю номинировано на премию BAFTA
Jerry Heil сфотографировалась на фоне продавца овощей. Певицу обвинили в хейте и некорректности
Jerry Heil сфотографировалась на фоне продавца овощей. Певицу обвинили в хейте и некорректности
52-летний Пресняков показал пятилетнего сына
52-летний Пресняков показал пятилетнего сына
  Остапчук: Мне не стыдно быть счастливым
  Остапчук: Мне не стыдно быть счастливым
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS