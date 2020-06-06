Болсонару пригрозил выйти из ВОЗ

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал Всемирную организацию здравоохранения "тенденциозной политической организацией".

Болсонару также подверг критике позицию ВОЗ по отношению к гидроксихлорохину Фото: ЕРА

Бразилия может покинуть Всемирную организацию здравоохранения, если та не перестанет быть "тенденциозной политической организацией". Об этом 5 июня заявил президент Бразилии Жаир Болсонару, сообщает Reuters.

Что именно он имел в виду, не сообщается.

В комментарии журналистам Болсонару также подверг критике позицию ВОЗ по отношению к гидроксихлорохину – средству от малярии, которое используется в лечении COVID-19 и которое бразильский президент популяризует.

Гидроксихлорохин, который используется при малярии, волчанке, ревматоидном артрите, тестировался в некоторых странах для лечения коронавирусной инфекции. Некоторые исследователи указывали на его эффективность, но, по другим данным, он может вызывать серьезные побочные реакции, в том числе нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы. Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов предостерегало от использования гидроксихлорохина для лечения коронавирусной инфекции вне медицинских учреждений из-за риска нарушения сердечного ритма.

Президент США Дональд Трамп в течение двух недель принимал гидроксихлорохин для профилактики коронавирусной болезни.

Гидроксихлорохин при лечении COVID-19 используется и в Украине, сообщал Минздрав.

В конце мая ВОЗ приостановила испытания препарата для оценки потенциальных рисков, сейчас она возобновила испытания.

Ранее о желании выйти из ВОЗ заявил президент США Дональд Трамп. Он неоднократно обвинял ВОЗ в неэффективности и "зацикленности на Китае". 18 мая он поставил организации ультиматум: США остановят финансирование ВОЗ, если она не докажет за месяц, что во время вспышки коронавируса в Ухане не помогала китайским властям скрывать опасность от всего мира.