Болсонару заявил, что после падения он частично потерял память

Президент Бразилии Жаир Болсонару в эфире телеканала Band 24 декабря заявил, что после падения в ванной комнате временно потерял память.
"С возрастом мы становимся похожи на детей. Я действительно поскользнулся, потерял память, но, слава богу, все обошлось", – подчеркнул президент.
По словам Болсонару, потеря памяти была кратковременной, на данный момент он уже восстановился.
23 декабря президент Бразилии поскользнулся в ванной, упал и ударился головой. Медики сказали, что никаких проблем в результате осмотра не обнаружили.
Болсонару – бывший военный, капитан. Он победил на выборах президента Бразилии в октябре 2018 года.