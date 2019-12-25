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Болсонару заявил, что после падения он частично потерял память

23 декабря президент Бразилии Жаир Болсонару поскользнулся в ванной, упал и ударился головой. На следующий день он сказал, что временно потерял память, однако уже все хорошо.

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Медики сказали, что проблем у Болсонару не нашли
Медики сказали, что проблем у Болсонару не нашли
Фото: ЕРА

Президент Бразилии Жаир Болсонару в эфире телеканала Band 24 декабря заявил, что после падения в ванной комнате временно потерял память.

"С возрастом мы становимся похожи на детей. Я действительно поскользнулся, потерял память, но, слава богу, все обошлось", – подчеркнул президент.

По словам Болсонару, потеря памяти была кратковременной, на данный момент он уже восстановился.

23 декабря президент Бразилии поскользнулся в ванной, упал и ударился головой. Медики сказали, что никаких проблем в результате осмотра не обнаружили.

Болсонару – бывший военный, капитан. Он победил на выборах президента Бразилии в октябре 2018 года.

Теги: Бразилия, медики, Жаир Болсонару
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