Президента Бразилии госпитализировали после падения

Президента Бразилии Жаира Болсонару 23 декабря госпитализировали после падения в президентской резиденции. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на офис президента.
Болсонару якобы поскользнулся в ванной и ударился головой. Его доставили в госпиталь вооруженных сил в столице Бразилии, где медики осмотрели голову президента, однако проблем не обнаружили.
Больше никаких подробностей в офисе президента не сообщили.
Агентство пишет, что в декабре Болсонару просил своих консультантов сократить ему повестку до конца года из-за того, что он "испытывает крайнюю усталость".
Болсонару – бывший военный, капитан. Он победил на выборах президента Бразилии в октябре 2018 года.