Украина получила еще одну партию гумпомощи от Китая для борьбы с коронавирусом

В рамках гуманитарной помощи из Китая Украина получила медицинские изделия для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

В Украину прибыла очередная партия гуманитарной помощи от правительства Китайской Народной Республики с широким спектром медицинских изделий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Гуманитарный груз включает широкий спектр медицинских изделий, а именно: тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции (50 016), маски (50 тыс.), защитные очки (30 тыс.), бесконтактные термометры (1 тыс.), хирургические маски (200 тыс.), защитные костюмы (30 тыс.), одноразовые перчатки (50 тыс.)", – говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что получение гумпомощи стало результатом тесных контактов между Украиной и Китаем на высоком и самом высшем уровнях в вопросах преодоления коронавирусной инфекции COVID-19.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что своевременная и масштабная помощь от правительства Китая в значительной степени способствует поддержанию усилий Украины в борьбе с распространением COVID-19, и поблагодарил китайскую сторону.

Глава МИД выразил уверенность, что отношения между Украиной и Китаем в дальнейшем будут укрепляться и способствовать развитию стратегического партнерства.

1 апреля в Международный аэропорт Борисполь прилетел самолет с первой партией гуманитарной помощи Китая для Украины с медицинскими наборами для борьбы с COVID-19. В рамках помощи Украине получены наборы для выявления коронавируса COVID-19, медицинские одноразовые средства защиты (костюмы, хирургические перчатки, бахилы), медицинские защитные очки, инфракрасные термометры.

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу.

После ослабления ограничительных мер в некоторых областях эпидемическая ситуация ухудшилась. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что "общество достаточно легкомысленно отнеслось к рекомендациям Минздрава" – украинцы путают ослабление карантина с его полной отменой.