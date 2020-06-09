В Беларуси количество больных COVID-19 превысило 50 тыс.

За весь период пандемии COVID-19 в Беларуси умерло 282 пациента, 24,5 тыс. – выздоровели.

За последние сутки в Беларуси СOVID-19 заболело 812 человек Фото: depositphotos.com

В Беларуси по состоянию на 9 июня зарегистрировано 50 265 человек с положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщает "Интерфакс-Запад", ссылаясь на данные минздрава страны.

За последние сутки в стране заболело 812 человек, отмечает агентство.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерло 282 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.

Выздоровело и выписано из больниц 24 506 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, за сутки число выздоровевших увеличилось на 626 человек.

По данным минздрава, всего было проведено 644 160 тестов на коронавирусную инфекцию.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.