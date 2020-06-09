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В ВСУ за сутки зарегистрировано четыре новых случая COVID-19

Всего по состоянию на 9 июня в Вооруженных силах Украины зафиксировано 144 случая инфицирования коронавирусом, сообщает командование медицинских сил ВСУ.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 616 военнослужащих
На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 616 военнослужащих
Фото: depositphotos.com

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зарегистрировано четыре новых случая COVID-19. Об этом 9 июня в Facebook сообщает командование медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона находятся двое военнослужащих. Еще двое проходят лечение в домашних условиях в Киевской области под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья военных удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

По состоянию на 10.00 9 июня в ВСУ зафиксировано 144 случая инфицирования коронавирусом. Всего за время пандемии выздоровело 145 военнослужащих, четверо умерли.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 616 человек. В ближайшие трое суток режим самоизоляции завершится у 43 военнослужащих.

https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/146680693605569

В Украине по состоянию на 9 июня коронавирус подтвердили у 27 856 жителей, из них 810 умерли, а 12 412 вылечились.

Теги: Украина, медицина, ВСУ, военнослужащий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, самоизоляция
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