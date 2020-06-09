В ВСУ за сутки зарегистрировано четыре новых случая COVID-19

Всего по состоянию на 9 июня в Вооруженных силах Украины зафиксировано 144 случая инфицирования коронавирусом, сообщает командование медицинских сил ВСУ.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 616 военнослужащих Фото: depositphotos.com

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зарегистрировано четыре новых случая COVID-19. Об этом 9 июня в Facebook сообщает командование медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона находятся двое военнослужащих. Еще двое проходят лечение в домашних условиях в Киевской области под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья военных удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

По состоянию на 10.00 9 июня в ВСУ зафиксировано 144 случая инфицирования коронавирусом. Всего за время пандемии выздоровело 145 военнослужащих, четверо умерли.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 616 человек. В ближайшие трое суток режим самоизоляции завершится у 43 военнослужащих.

В Украине по состоянию на 9 июня коронавирус подтвердили у 27 856 жителей, из них 810 умерли, а 12 412 вылечились.