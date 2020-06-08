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В Японии впервые за три месяца не зафиксировали случаев смерти от коронавируса

За последние сутки в Японии зарегистрировали 38 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных возросло до 17 864.

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Работников развлекательных заведений Токио будут регулярно тестировать на коронавирус
Работников развлекательных заведений Токио будут регулярно тестировать на коронавирус 
Фото: EPA

В Японии впервые с 6 марта не зафиксировали смертей от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 8 июня сообщило издание The Mainichi со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

За последние сутки в Японии зарегистрировали 38 новых заражений коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране теперь составляет 17 864, включая около 700 пассажиров и членов экипажа круизного судна Diamond Princess.

От COVID-19 в Японии скончалось 932 человека. 

14 мая японское правительство досрочно отменило чрезвычайное положение в большинстве регионов, а 25 мая – в оставшихся префектурах. 

Власти Токио, где было зафиксировано наибольшее число случаев коронавируса (около 5400), приняли решение, что работники ночных клубов и подобных развлекательных заведений будут регулярно проходить тестирование на коронавирус, сообщило агентство Kyodo News 7 июня. В Токио накануне подтвердили 14 новых случаев коронавируса, шесть из них были зафиксированы в районах ночной жизни японской столицы.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 заболело более 7 млн человек, более 409,8 тыс. из них умерли, а 3,15 млн выздоровели.

Теги: Япония, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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