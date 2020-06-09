Больного COVID-19 Ройзмана госпитализировали с пневмонией

Российский политик Евгений Ройзман заявил, что у него пневмония на фоне коронавирусной болезни COVID-19, но подчеркнул, что чувствует себя хорошо.

Бывший мэр российского Екатеринбурга Евгений Ройзман, который 8 июня сообщил, что инфицирован коронавирусом, но у него нет симптомов, госпитализирован с пневмонией. Об этом он сообщил в комментарии "Интерфаксу".

В больницу политика положили после того, как компьютерная томография подтвердила, что у него развивается пневмония.

Ройзман подчеркнул, что по-прежнему чувствует себя хорошо, и "в этом вся опасность".

Он напомнил, что у него были "незаметные" признаки простуды, а потому оказалось, что легкие поражены.

Экс-мэр Екатеринбурга призвал относиться к ситуации с коронавирусом серьезно.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В России по состоянию на сегодняшний день уже 485 253 заболевших, 242 397 человек выздоровело, 6142 умерли, сообщает сайт "Стопкоронавирус РФ".