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Больного COVID-19 Ройзмана госпитализировали с пневмонией

Российский политик Евгений Ройзман заявил, что у него пневмония на фоне коронавирусной болезни COVID-19, но подчеркнул, что чувствует себя хорошо.

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Ройзман призвал относиться к ситуации с коронавирусом серьезно
Ройзман призвал относиться к ситуации с коронавирусом серьезно
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший мэр российского Екатеринбурга Евгений Ройзман, который 8 июня сообщил, что инфицирован коронавирусом, но у него нет симптомов, госпитализирован с пневмонией. Об этом он сообщил в комментарии "Интерфаксу".

В больницу политика положили после того, как компьютерная томография подтвердила, что у него развивается пневмония.

Ройзман подчеркнул, что по-прежнему чувствует себя хорошо, и "в этом вся опасность".

Он напомнил, что у него были "незаметные" признаки простуды, а потому оказалось, что легкие поражены.

Экс-мэр Екатеринбурга призвал относиться к ситуации с коронавирусом серьезно. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В России по состоянию на сегодняшний день уже 485 253 заболевших, 242 397 человек выздоровело, 6142 умерли, сообщает сайт "Стопкоронавирус РФ".

Теги: Россия, Екатеринбург, больницы, Евгений Ройзман, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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