Ройзман заявил, что инфицирован коронавирусом

По словам экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, сейчас COVID-19 протекает у него бессимптомно.

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман 8 июня на своей странице в Facebook сообщил, что инфицирован коронавирусом.

"Несколько дней назад слегка уши заложило и горло почувствовал. Вроде ни с чего. Температура 37 °С. Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал", – отметил Ройзман.

По его словам, сейчас он находится в режиме самоизоляции.

"Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снес. Сам-то справлюсь. Просьба ко всем, отнеситесь серьезнее. Рост пошел в регионах. Всех может коснуться. Старайтесь не заболеть, а кого задело, выздоравливайте! Это Финик, честно сидит со мной. Переживает", – написал Ройзман.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Всего в мире, по информации Университета Джонса Хопкинса, заболело более 7 млн человек, более 403 тыс. из них умерли, а 3,15 млн выздоровели.

В России более 476 тыс. инфицированных COVID-19, умерло 5963 человека.