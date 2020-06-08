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Ройзман заявил, что инфицирован коронавирусом

По словам экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, сейчас COVID-19 протекает у него бессимптомно.

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Ройзман: Это Финик, честно сидит со мной. Переживает
Ройзман: Это Финик, честно сидит со мной. Переживает
Фото: Евгений Ройзман / Facebook

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман 8 июня на своей странице в Facebook сообщил, что инфицирован коронавирусом.

"Несколько дней назад слегка уши заложило и горло почувствовал. Вроде ни с чего. Температура 37 °С. Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал", – отметил Ройзман.

По его словам, сейчас он находится в режиме самоизоляции.

"Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снес. Сам-то справлюсь. Просьба ко всем, отнеситесь серьезнее. Рост пошел в регионах. Всех может коснуться. Старайтесь не заболеть, а кого задело, выздоравливайте! Это Финик, честно сидит со мной. Переживает", – написал Ройзман.

https://www.facebook.com/roizmangbn/posts/3104741459592810

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Всего в мире, по информации Университета Джонса Хопкинса, заболело более 7 млн человек, более 403 тыс. из них умерли, а 3,15 млн выздоровели.

В России более 476 тыс. инфицированных COVID-19, умерло 5963 человека.

Теги: Россия, инфекция, Евгений Ройзман, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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