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В итальянском муниципалитете провели массовое тестирование на коронавирус. У 37% жителей выявлены антитела

В коммуне Сан-Джованни-Бьянко в Ломбардии местных жителей тестировали по методу иммуноферментного анализа крови на выявление антител к коронавирусу SARS-CoV-2. Более чем у трети из них тест оказался позитивным, большинство из зараженных перенесли заболевание бессимптомно.

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Ломбардии эпидемия коронавируса нанесла наибольший урон
Ломбардии эпидемия коронавируса нанесла наибольший урон
Фото: ЕРА

У 37% жителей коммуны Сан-Джованни-Бьянко в итальянском регионе Ломбардия выявлены антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, таковы промежуточные результаты массового тестирования, проведенного по инициативе и за средства местных властей. Об этом 6 июня сообщило агентство ANSA.

Население коммуны составляет 4800 человек, в исследовании, проведенном методом иммуноферментного анализа крови, принял участие 1441 доброволец.

У большинства COVID-позитивных заболевание проходило бессимптомно, зачастую они сами о нем не знали.

Мэр Марко Милези сказал, что не удивлен результатам тестов. По его словам, в марте 2020 года в коммуне умерло больше людей, чем за весь 2019 год, пишет Corriere della Sera.

Показатель в 37%, если он подтвердится по итогам скрининга, будет считаться замечательным. Различные эпидемиологические исследования, проводимые в разных странах, не дают цифры выше 5–10%. Ломбардия, таким образом, окажется ближе всего к "стадному иммунитету", отмечает издание.

Италия находится на седьмом месте в мире по количеству инфицированных коронавирусом (234 801). На Ломбардию приходится 90 070 позитивных тестов, сообщает министерство здравоохранения страны. Всего в Италии от COVID-19 умерло 33 846 человек (в Ломбардии – 16 249).

Теги: Италия, эпидемия, исследование, власть, Ломбардия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, тестирование
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