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Ройзман: Я отлупил санитаров психлечебницы. И меня выгнали оттуда

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана выгнали из психлечебницы после того, как он подрался с санитарами из-за одного из больных. Об этом Ройзман рассказал в интервью с основателем издания "ГОРДОН" Дмитрием Гордоном.

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Ройзман: Я был одним из немногих людей, кого из психиатрической больницы выгнали
Ройзман: Я был одним из немногих людей, кого из психиатрической больницы выгнали
Фото: Леонид Ирхин / Facebook

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман около месяца находился в психиатрической больнице. Об этом сам Ройзман рассказал в интервью с основателем издания "ГОРДОН" Дмитрием Гордоном.

"Я был одним из немногих людей, кого из психиатрической больницы выгнали. Там парень был один, у него родители были известные в городе люди. На его мать в подъезде напали, когда она была беременна. Он родился с отклонениями, много времени проводил в детдоме. Его Костик звали. И его обижали. Однажды санитары что-то это... Ну и я отлупил санитаров. Просто уже по-настоящему. Потому что на моих глазах это было. И меня выгнали из психиатрической лечебницы. Мне есть чем в этой жизни похвастаться", – рассказал он.

Экс-мэр отметил, что попал в психлечебницу после драки.

"На улице с девушкой шел, в сумке книжки у меня были. Со студентами-горняками. А горняки – такой народ... В драке мне повредили позвоночник, сотрясение было. Потом экспертиза за экспертизой. И я понимал, что я же только освободился еще и что меня могут в армию забрать. И мне на всякий случай это было важно... Короче, меня оттуда выгнали. Еще справку такую написали, что нормально все", – добавил он.

По словам Ройзмана, в психиатрической больнице он пробыл около месяца.

"Там жестоко. И конечно, эта жестокость... У врачей нет такой жестокости, а у санитаров и обслуги вот такое отношение. Я на их месте не был. Потому что каждый день это все видеть и с этим контингентом общаться... Понятно, что они не любят своих подопечных. Понятно, что у них есть возможности где-то за их счет самоутверждаться. Но это вопрос к каждому из участников соревнований", – рассказал он.

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман: Я действительно играл в карты, воровал, обманывал и ходил с ножом. Отсидел три года. Полный текст интервью

Ройзман в 2003–2007 годах был депутатом Государственной думы РФ. С 2013-го по 2018 год был мэром Екатеринбурга.

Теги: Россия, Екатеринбург, психиатрия, Евгений Ройзман
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