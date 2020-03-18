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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ройзман: Как историк понимаю, какая чудовищная ошибка присоединение Крыма. У соседей начался скандал – а в это время прийти и украсть?

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что для россиян аннексия Крыма стала неожиданностью.

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Ройзман об аннексии Крыма: Это было некрасиво
Ройзман об аннексии Крыма: Это было некрасиво
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Россия совершила "чудовищную" ошибку, аннексировав Крым. Такое мнение бывший мэр российского Екатеринбурга Евгений Ройзман выразил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Вот присоединение Крыма. Оно для нас тоже было неожиданным. И я понимаю как историк, какая это чудовищная ошибка, что этого нельзя было делать, что удар по стране нанесен... Я просто как историк эти вещи понимаю. И я понимаю, как надолго это закладывается вперед. Во-первых, для нас сама ситуация некрасивая. Ну, у соседей начался скандал, между собой разбираются – а в это время прийти и что-нибудь украсть, потому что они заняты?" – сказал экс-мэр.

Про его словам, "вот это было некрасиво".

"Но я же все равно в первую очередь думаю о своей стране. И поэтому как гражданин России, человек, который любит свою страну, я понимал, какая это чудовищная ошибка, и понимал, что этого нельзя делать, что это история надолго, что это не проглотят. Я понимаю их логику: "Да Запад сгнил. Куда они денутся? Схавают все, проглотят". Они так думали. А я понимал, что так не будет", – отметил Ройзман.

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман: Я действительно играл в карты, воровал, обманывал и ходил с ножом. Отсидел три года. Полный текст интервью

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Теги: Россия, Крым, аннексия, история, Евгений Ройзман
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