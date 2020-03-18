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Ройзман о Москве: Блинами жопу вытирают

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что в России Санкт-Петербург живет хуже Москвы, но достойно.

Ройзман: Я люблю Москву
Ройзман: Я люблю Москву
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший мэр российского Екатеринбурга Евгений Ройзман в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону согласился с мнением, что Москва "живет в роскоши".

"Есть замечательная русская пословица: "Блинами жопу вытирают", – сказал Ройзман.

Санкт-Петербург, по его словам, живет "похуже, но достойно".

Ройзман отметил, что Екатеринбург "благополучнее" Санкт-Пеетрбурга в плане средней зарплаты – порядка 48 тыс. руб. (около 18 тыс. грн).

Экс-мэр рассказал, что живет в Екатеринбурге.

"Я люблю Москву, бываю там. Вообще я Россию люблю, люблю ездить, и в ней много интересного. Но Россия выстроена так, что все сосредоточено в Москве. С другой стороны, развитие интернета сейчас немножечко децентрализовало ситуацию", – объяснил Ройзман.

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман: Я действительно играл в карты, воровал, обманывал и ходил с ножом. Отсидел три года. Полный текст интервью

Ройзман в 2003–2007 годах был депутатом Государственной думы РФ. С 2013-го по 2018 год был мэром Екатеринбурга.

Теги: Россия, зарплата, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Евгений Ройзман
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