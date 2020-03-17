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Ройзман: Опер говорит: "У нас было поручение тебя устранить". И рассказал, где они должны были спрятать мой труп

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман узнал от одного из российских правоохранителей, что его конкурент на выборах планировал его убить. Об этом Ройзман рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

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Ройзман: Я понимал, что если я не выиграю выборы, то все. Потому что у меня куча возбужденных дел
Ройзман: Я понимал, что если я не выиграю выборы, то все. Потому что у меня куча возбужденных дел
Фото: Евгений Ройзман / Facebook

Один из российских оперативников признался экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, что у правоохранителей было поручение его устранить. Об этом сам Ройзман рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"У меня конкурентом на выборах был начальник местного УБОП (управление по борьбе с организованной преступностью. – "ГОРДОН"). Человек напрочь, на мой взгляд, бессовестный, без каких-либо комплексов. И я понимал, что это такое. Понимал, что если я не выиграю выборы, то все. Потому что у меня куча возбужденных дел. Это серьезная история", – рассказал Ройзман.

Он добавил, что через три месяца после его избрания в мэры Екатеринбурга к нему пришел оперативник.

"Пришел оперативник один серьезный и говорит: "Я был в составе команды. У нас было поручение тебя устранить". И рассказал мне, как они должны были это сделать, где они должны были спрятать труп. Я говорю: "Ты можешь мне написать?" – "Да, я не боюсь". И он мне расписал все: где проводили совещание, кто за этим стоял, как они собирались это сделать", – отметил Ройзман.

После этого бывший мэр Екатеринбурга обратился к тогдашнему спикеру Госдумы Борису Грызлову.

"Мы с ним нормально общались. А тут я к нему пришел в кабинет: "Ну что, Борис Вячеславович? Ваши подопечные. Посмотрите". Он за голову схватился", – отметил Ройзман, добавив, что Грызлов, однако, ходу этому делу не дал.

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман: Я действительно играл в карты, воровал, обманывал и ходил с ножом. Отсидел три года. Полный текст интервью

Ройзман в 2003–2007 годах был депутатом Государственной думы РФ. С 2013-го по 2018 год был мэром Екатеринбурга.

Теги: Россия, Екатеринбург, Евгений Ройзман
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