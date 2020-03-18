Ройзман: Когда стал мэром Екатеринбурга, первая задача была понять, где они прячут трупы и где комната с наворованными деньгами

Ройзман: Подумал: "Не может же быть так, что эти все бестолочи, эти взяточники, эти уроды, их все ругают, а город лучший?" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман считает, что после выборов политики должны забывать о предвыборной риторике, потому что это может мешать их работе. Такое мнение он высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Как только выборы заканчиваются, ты должен забывать напрочь всю предвыборную риторику. Все, она тебе больше не пригодится. Это спекулятивная риторика – забудь про нее. Начинается жизнь. Понятно, что что-то строилось на критике тех, кто был до меня. И я когда зашел вовнутрь, первая у меня была задача – понять, где они прячут трупы, где у них комната, где они хранят все наворованные деньги, как они их делят", – рассказал Ройзман.

Со временем, рассказал бывший мэр, он понял, что сотрудники администрации любят город так же, как он, просто все стали жертвой пропаганды друг против друга.

"Потом начинаю смотреть по сторонам, аккуратненько так. Они тоже – аккуратненько. У меня первые две недели ни один телефон не отвечал. То есть я иду по коридору, а люди – раз! – к стенке прижимаются. Потому что они столкнулись с пропагандой против меня, и я столкнулся. У меня своя пропаганда, у них своя. Потом начал смотреть: они ездили в одни стройотряды, учились в том же университете, где и я, или в УПИ, где [первый президент Российской Федераци Борис] Ельцин учился. Обычные люди. Они все живут здесь, дети у них здесь живут. Ну и потихонечку, потихонечку... Потом у меня появились мысли: "А почему я думаю, что я люблю город свой, а эти люди не любят? Почему я вдруг решил, что это враги города?" – сказал Ройзман.

По словам политика, впервые неловко ему стало, когда на посту мэра столкнулся с критикой из-за неубранных улиц.

"Потом вдруг – раз! – первый снегопад. И тут же снег растаял. Грязь. Все, пишут: "Мэр говно, в городе грязь..." Началось... И я вдруг думаю: "Ой-ой-ой..." И вспомнил себя, когда я в этой риторике позволял себе говорить о предыдущем мэре [Евгении Порунове], который был там почти 20 лет. И мне вдруг стало так неловко... Я понял, что был неправ. И первое какое-то официальное мероприятие – туда приехал бывший мэр, я взял микрофон, подошел и говорю: "Я вынужден извиниться, потому что я откровенно был неправ: не понимал, с чем вы сталкиваетесь, что это за работа", – рассказал Ройзман.

Политик отметил, что для бывшего мэра его слова были неожиданностью, и в дальнейшем Порунов консультировал Ройзмана по некоторым вопросам.

"Он мне какие-то вещи подсказывал. И я осознавал, где и сколько он больше меня понимает. Но в целом я работу выстраивал следующим образом. Был ряд вещей, в которых администрация городская понимала в сто раз больше меня. Я просто взял посмотрел статистику и вдруг увидел, что по цифрам Екатеринбург – лучший миллионник в стране. Думаю: "Не может же быть так, что эти все бестолочи, эти взяточники, эти уроды, их все ругают, а город лучший? Ну так же не бывает! То есть это с чем-то связано". Начал разбираться... И до меня дошло, что есть вещи, где они понимают в сто раз больше меня. Но при этом я совершенно точно знал, что есть вещи, в которых я понимаю значительно больше, чем они. Я, в отличие от них, умел напрямую работать с людьми", – рассказал бывший мэр Екатеринбурга.

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман: Я действительно играл в карты, воровал, обманывал и ходил с ножом. Отсидел три года. Полный текст интервью

Ройзман в 2003–2007 годах был депутатом Государственной думы РФ, а с 2013-го по 2018 год – мэром Екатеринбурга.

Ушел в отставку в мае 2018 года в связи с отменой прямых выборов мэра. Соответствующие поправки в устав города он назвал "прямым обманом жителей и предательством интересов города".