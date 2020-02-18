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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Интервью с Ройзманом на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция

Сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с российским политиком, бывшим мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом, которое он дал основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону 9 февраля в Киеве. Интервью продолжалось почти три часа.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Ройзман родился в 1962 году в Свердловске (Россия). Окончил исторический факультет Уральского государственного университета.

В 1990-х основал фонд "Город без наркотиков" и управлял центром реабилитации наркоманов в Екатеринбурге. В 2000-х начал политическую карьеру. В 2003–2007 годах был депутатом Государственной думы РФ. С 2013-го по 2018 год – мэр Екатеринбурга.

Ройзман  поэт, член Союза писателей России, автор нескольких альбомов по иконописи.

Является основателем первого в России частного музея иконы "Невьянская икона" и Фонда Ройзмана, который помогает организациям, занимающимся паллиативной помощью взрослым и детям. 

Состоит в отношениях с екатеринбургской журналисткой, шеф-редактором сайта Znak.com Аксаной Пановой. У Ройзмана четверо детей.

Теги: Дмитрий Гордон, Евгений Ройзман
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