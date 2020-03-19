Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман: Считаю Суркова упырем. Где он – там кровь, грязь, убийства. Это злой и страшный человек

Ройзман о Суркове: У меня свое к нему отношение. Нет никаких иллюзий Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону раскритиковал деятельность бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова и сказал, что считает его "упырем".

Гордон спросил, из-за чего поссорились Ройзман и Сурков.

"Во-первых, я с ним не поссорился. Я с ним общался один раз в жизни по телефону. И я тебе скажу честно: считаю Суркова упырем. Просто упырем. Там, где Сурков, – там кровь, грязь, убийства и все, что отсюда следует", – сказал Ройзман.

Он отметил, что Сурков сыграл большую роль в истории с агрессией РФ против Украины.

"Это злой и страшный человек, который играл огромную роль во всей этой истории. У меня свое к нему отношение. Нет никаких иллюзий. Я это вслух говорю и не скрываю", – сказал политик.

Кроме того, по его словам, именно Сурков был инициатором урезания полномочий местному самоуправлению в России.

"Я, конечно, благодарен [президенту РФ в 1991–1999 годах Борису] Ельцину, что дали возможность дышать местному самоуправлению. Вот до Суркова. Потому что это именно сурковская история началась – борьба с сильными мэрами. Ломали конфигурации городских дум, выборов... Хотя на самом деле я считаю, что за этим стояло желание добраться до последних сохранившихся от советской власти крупных активов. Это активы городов-миллионников", – сказал экс-мэр Екатеринбурга.

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Сурков более 10 лет, с 1999-го по 2011 год, работал заместителем руководителя администрации президента РФ (при президентах Ельцине и Дмитрии Медведеве), затем перешел на работу в правительство, где был вице-премьером (при премьере Владимире Путине) и вице-премьером – руководителем аппарата правительства (при премьере Медведеве). В 2013–2020 годах – помощник президента Путина, на этой должности он был куратором украинского направления. Суркова называют "идеологом агрессии России против Украины".

В феврале 2020 года Путин уволил Суркова. Говоря о причинах отставки, Сурков сказал, что должен был "продолжать заниматься Украиной и Донбассом, но контекст изменился". Он заявил, что "повернуть оглобли" и двинуться в противоположном направлении не может.