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Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман: Считаю Суркова упырем. Где он – там кровь, грязь, убийства. Это злой и страшный человек

Российский политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил в интервью изданию "ГОРДОН", что бывший помощник президента РФ Владислав Сурков сыграл огромную роль в истории с агрессией России против Украины, и отметил, что его деятельность всегда связана с кровью.

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Ройзман о Суркове: У меня свое к нему отношение. Нет никаких иллюзий
Ройзман о Суркове: У меня свое к нему отношение. Нет никаких иллюзий
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону раскритиковал деятельность бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова и сказал, что считает его "упырем". 

Гордон спросил, из-за чего поссорились Ройзман и Сурков.

"Во-первых, я с ним не поссорился. Я с ним общался один раз в жизни по телефону. И я тебе скажу честно: считаю Суркова упырем. Просто упырем. Там, где Сурков, – там кровь, грязь, убийства и все, что отсюда следует", – сказал Ройзман.

Он отметил, что Сурков сыграл большую роль в истории с агрессией РФ против Украины. 

"Это злой и страшный человек, который играл огромную роль во всей этой истории. У меня свое к нему отношение. Нет никаких иллюзий. Я это вслух говорю и не скрываю", – сказал политик. 

Кроме того, по его словам, именно Сурков был инициатором урезания полномочий местному самоуправлению в России. 

"Я, конечно, благодарен [президенту РФ в 19911999 годах Борису] Ельцину, что дали возможность дышать местному самоуправлению. Вот до Суркова. Потому что это именно сурковская история началась – борьба с сильными мэрами. Ломали конфигурации городских дум, выборов... Хотя на самом деле я считаю, что за этим стояло желание добраться до последних сохранившихся от советской власти крупных активов. Это активы городов-миллионников", – сказал экс-мэр Екатеринбурга. 

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман: Я действительно играл в карты, воровал, обманывал и ходил с ножом. Отсидел три года. Полный текст интервью

Сурков более 10 лет, с 1999-го по 2011 год, работал заместителем руководителя администрации президента РФ (при президентах Ельцине и Дмитрии Медведеве), затем перешел на работу в правительство, где был вице-премьером (при премьере Владимире Путине) и вице-премьером – руководителем аппарата правительства (при премьере Медведеве). В 2013–2020 годах – помощник президента Путина, на этой должности он был куратором украинского направления. Суркова называют "идеологом агрессии России против Украины". 

В феврале 2020 года Путин уволил Суркова. Говоря о причинах отставки, Сурков сказал, что должен был "продолжать заниматься Украиной и Донбассом, но контекст изменился". Он заявил, что "повернуть оглобли" и двинуться в противоположном направлении не может. 

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Крым, Борис Ельцин, Владислав Сурков, война на Донбассе, Евгений Ройзман
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