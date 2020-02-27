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Мустафа Найем
Мустафа Найем

Народный депутат Украины VIII cозыва. Заместитель гендиректора "Укроборонпрома".


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Суркову обидно, что Украина ему недоступна. Отрицание неприятной реальности во исполнение своих желаний очень распространено у маленьких детей

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Владислав Сурков дал интервью, где в довольно радикальной и остроумной форме сообщил, что Украины нет.

Тут вот какое дело. Чуть меньше 100 лет назад не менее остроумный Зигмунд Фрейд опубликовал статью, в которой достаточно интересно описал механизм сознательного вытеснения.

Она называлась "Отрицание", и в ней старик Зигмунд рассказывает, как через радикальное отрицание мышление освобождается от напряжения, обусловленного невозможностью достичь чего-либо в реальной жизни. Дело в том, говорит Фрейд, что принимая тот или иной объект или субъект в свою реальность, человек оценивает не только его привлекательность и нужность, но и насколько он доступен и позволяют ли обстоятельства реальной жизни им завладеть. И самый ранний способ справляться с непреодолимыми препятствиями – отказ принять их существование. Во взрослом возрасте отрицание – это нечто среднее между желанием владеть, осуждением за то, что это невозможно, и, наконец, защитным рефлексом от собственных мучений.

Владиславу Суркову тяжело и неприятно осознавать тот факт, что Украина – та, на которую он потратил столько сил ,– ему недоступна. Он понимает и уже открыто признает, что добровольно Украина не будет в составе какой-либо геополитической формации с Российской Федерацией. Более того, он находится на стадии, когда открыто признает, что даже к братскому союзу Украину придется склонять принудительно.

Владиславу Суркову обидно. Мы его понимаем. Отрицание неприятной реальности во исполнение своих желаний очень распространено у маленьких детей.

Но с этим придется смириться. Это интервью еще раз доказывает, что Украина не просто есть, но именно такая – свободная и открытая – еще более привлекательна.

А в целом интервью хорошее. Особенно в части медитации.

Источник: Mustafa Nayyem / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Украина, Мустафа Найем, Владислав Сурков
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