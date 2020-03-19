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Ройзман: При мне кучу народа убили в лагере. Заточками. Когда бунт – это невероятно

Российский политик, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал в интервью изданию "ГОРДОН", что в лагере, где он отбывал срок, серьезно готовились к бунтам, готовили заточки и арматуру.

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Ройзман: Бьют так, что выживет выживет, не выживет не выживет
Ройзман: Бьют так, что выживет – выживет, не выживет – не выживет
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, как в лагере, где он отбывал срок, убивали заключенных.

"При мне кучу народа убивали... И бунты были. Лагерный бунт – это страшно. Представить себе лагерный бунт – это... Заточками [убивали]. Со стройки арматуру заносили... А когда бунт – это невероятно. К бунту готовятся всерьез, противоборствующая сторона готовится точно так же. Есть промзона, там всегда есть доступ к инструментам, заносят. Напильники затачивают, делают заточки из электродов", – рассказал экс-мэр Екатеринбурга.

По его словам, в лагере "бьют так, что выживет – выживет, не выживет – не выживет".

"Об этом не думают", – объяснил Ройзман.

Он отметил, что в тюрьме "имеет смысл от конфликтов уходить, но не любым способом, то есть тоже есть какая-то граница".

"Там еще одна вещь: ты можешь не знать, кого ты и где ущемил. Там в любой момент заточки, еще что-то", – подчеркнул экс-мэр Екатеринбурга. 

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман: Я действительно играл в карты, воровал, обманывал и ходил с ножом. Отсидел три года. Полный текст интервью

Ройзман в 2003–2007 годах был депутатом Государственной думы РФ. С 2013-го по 2018 год был мэром Екатеринбурга. По его словам, отсидел за кражу.

Теги: Россия, заключенные, лагерь, бунт, Евгений Ройзман, тюрьмы
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