В Херсоне выздоровели все больные COVID-19 – горсовет

В Херсонской области из 179 заболевших COVID-19 выздоровели 172 жителя.

В Украине коронавирус подтвердили у 27 856 жителей Фото: depositphotos.com

В Херсоне выздоровели все 20 человек, которые были заражены коронавирусом. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба Херсонского горсовета.

В горсовете добавили, что в области из 179 заболевших уже выздоровели 172 жителя.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.