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В Херсоне выздоровели все больные COVID-19 – горсовет

В Херсонской области из 179 заболевших COVID-19 выздоровели 172 жителя.

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В Украине коронавирус подтвердили у 27 856 жителей
В Украине коронавирус подтвердили у 27 856 жителей
Фото: depositphotos.com

В Херсоне выздоровели все 20 человек, которые были заражены коронавирусом. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба Херсонского горсовета.

В горсовете добавили, что в области из 179 заболевших уже выздоровели 172 жителя.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 9 июня коронавирус подтвердили у 27 856 жителей, из них 810 умерли, а 12 412 вылечились.

Теги: Украина, Херсон, Херсонская область, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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