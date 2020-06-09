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Зеленский: Правила отдыха детей в летних лагерях в условиях коронавируса должны быть серьезно продуманы

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, в настоящее время появилась хорошая возможность, чтобы провести аудит и отремонтировать летние лагеря для детей.

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Зеленский: Большинство лагерей у нас в довольно устаревшем состоянии
Зеленский: Большинство лагерей у нас в довольно устаревшем состоянии
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания по вопросам предотвращения распространения COVID-19 заявил, что правила отдыха детей в летних лагерях в условиях коронавируса должны быть серьезно продуманы. Об этом 9 июня сообщает сайт главы государства.

Участники совещания отметили, что летом 2019 года в детских лагерях Украины было зафиксировано более 80 вспышек различных инфекций, поэтому работа этих заведений в условиях пандемии коронавируса несет повышенные риски.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подчеркнул, что ежегодно в летних лагерях страны отдыхает 1–1,2 млн детей.

"Это много детей, и правила их отдыха в условиях коронавируса должны быть серьезно продуманы. В то же время большинство лагерей у нас в довольно устаревшем состоянии. Сейчас мы имеем хорошую возможность провести их аудит, отремонтировать где нужно, повысить критерии их качества, комфорта, питания детей", – заявил Зеленский.

По словам Степанова, Кабинет Министров уже разрешил работу баз отдыха и рассмотрит предложение президента по улучшению качества работы летних лагерей.

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу.

В Украине по состоянию на 9 июня коронавирус подтвердили у 27 856 жителей, из них 810 умерли, а 12 412 вылечились.

Теги: Украина, Кабинет Министров, Владимир Зеленский, инфекция, Максим Степанов, отдых, лагерь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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