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Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о народовластии

Законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум" помечен президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный.

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Текст поданного Зеленским проекта закона на сайте Верховной Рады на данный момент отсутствует
Текст поданного Зеленским проекта закона на сайте Верховной Рады на данный момент отсутствует
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июня внес в Верховную Раду законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Законопроект помечен главой государства как неотложный.

Текст проекта закона на сайте Верховной Рады на данный момент отсутствует.

Проект закона о всеукраинском референдуме входит в пакет законопроектов "о подлинном народовластии", которое обещал установить Зеленский после первого тура президентских выборов 31 марта 2019 года.

В ноябре прошлого года первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук говорил, что в пакет законопроектов о народовластии входят "семь – восемь законопроектов". В их числе первый вице-спикер назвал проекты законов о всеукраинском референдуме, местных референдумах, электронных петициях, народных законодательных инициативах, народном вето на законы и принятие решений.

Теги: Украина, референдум, Владимир Зеленский, законопроект
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