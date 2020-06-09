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Зеленский: Не могут мэры быть против президента, это чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией

Те из мэров украинских городов, которые выступают против президента, выступают прежде всего против Украины, заявил президент Владимир Зеленский.

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Зеленский рассказал, что обсуждал эту ситуацию с первым президентом Украины Кравчуком
Зеленский рассказал, что обсуждал эту ситуацию с первым президентом Украины Кравчуком
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назвал сепаратизмом бунт мэров городов против решений центральной власти. Об этом он сказал в разговоре с журналистами "Украинской правды" во время визита в Хмельницкую область, который состоялся на прошлой неделе.

Комментируя замечание журналиста о том, что к приезду президента приводили в порядок Каменец-Подольский, тот отметил: "Под нас ничего не подкрашивают. Вы же знаете: сейчас выборы местной власти. Они сейчас подкрашивают только под себя. Поверьте мне, под нас они могут организовать какую-то небольшую забастовку".

Он высказал мнение, что не все мэры украинских городов настроены против него, но те, кто против, выступают прежде всего против Украины.

"Они настроены не против нас (и это не пафос), а прежде всего против Украины. Вчера у меня был разговор с Леонидом Макаровичем Кравчуком... Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это против государства. Это чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией", – добавил Зеленский.

В мае произошел конфликт между президентом и мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, который анонсировал смягчение в городе карантина, вопреки решению Кабинета Министров.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении передал Бондаренко "привет" от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.

Мэр Черкасс сообщил, что ожидает мести, но не боится ее. Он обнародовал видеообращение к Зеленскому, в котором сказал, что "Черкассы будут оказывать сопротивление". Бондаренко заявил, что центральная власть боится мэров.

Теги: Украина, сепаратизм, децентрализация, Владимир Зеленский, конфликт
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