Если Зеленский выиграет суд у мэра Черкасс – скажут, Банковая "нагнула" суд. Проиграет – "публичный удар под дых"

Помните, как на итоговой пресс-конференции Зеленский снова обозвал мэра Черкасс Бондаренко бандитом? Так вот, величайшему лидеру современности прилетела "ответка".

Официально. Мэр Черкасс подал иск против Зеленского о защите чести и достоинства.

Этот суд, по моему мнению, станет лакмусовой бумажкой для Банковой. И при любом исходе Зе окажется в невыгодной ситуации.

Выиграет – скажут, Банковая "нагнула" суд. Проиграет – "публичный удар под дых" от мэра небольшого областного центра.

Симптоматично, что официальную войну с президентом от имени местного самоуправления начал не Филатов, который претендует на лидерство в так называемой партии мэров или другой мэр города-миллионника.

Ее начал мэр небольшого областного центра, которому надоело, что об местное самоуправление последний год власти систематически вытирают ноги.

Война "Центр против местного самоуправления" набирает обороты и лидерство в ней неожиданно захватывают "темные лошадки".

Тем интереснее будет избирательная осень. Наблюдаем.

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора