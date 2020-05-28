Клуб читателей
ГОРДОН
 
Виктор Таран
Виктор Таран

Политолог.


все материалы автора

Если Зеленский выиграет суд у мэра Черкасс – скажут, Банковая "нагнула" суд. Проиграет – "публичный удар под дых"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Помните, как на итоговой пресс-конференции Зеленский снова обозвал мэра Черкасс Бондаренко бандитом? Так вот, величайшему лидеру современности прилетела "ответка".

Официально. Мэр Черкасс подал иск против Зеленского о защите чести и достоинства.

Этот суд, по моему мнению, станет лакмусовой бумажкой для Банковой. И при любом исходе Зе окажется в невыгодной ситуации.

Выиграет – скажут, Банковая "нагнула" суд. Проиграет – "публичный удар под дых" от мэра небольшого областного центра.

Симптоматично, что официальную войну с президентом от имени местного самоуправления начал не Филатов, который претендует на лидерство в так называемой партии мэров или другой мэр города-миллионника.

Ее начал мэр небольшого областного центра, которому надоело, что об местное самоуправление последний год власти систематически вытирают ноги.

Война "Центр против местного самоуправления" набирает обороты и лидерство в ней неожиданно захватывают "темные лошадки".

Тем интереснее будет избирательная осень. Наблюдаем.

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Черкассы, Владимир Зеленский, Виктор Таран, Анатолий Бондаренко, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Карьера в спецслужбе "от сохи" – от гражданского служащего до оперативного уполномоченного
Записки бывшего подполковника КГБ: Карьера в спецслужбе "от сохи" – от гражданского служащего до оперативного уполномоченного G
Владимир ПОПОВ
Болгарка, знающая четыре языка. Что известно о новой главе миссии МВФ в Украине. Главное
Болгарка, знающая четыре языка. Что известно о новой главе миссии МВФ в Украине. Главное G
Наталия ДВАЛИ
  Белковский: Путин наделен чертами барсука: у него очень глубокая нора, из которой всегда должно быть два выхода
  Белковский: Путин наделен чертами барсука: у него очень глубокая нора, из которой всегда должно быть два выхода G
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS