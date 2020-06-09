Зеленский о Путине: Ни один президент не может подставлять страну, сказав в адрес другого президента оскорбительные вещи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в решении вопроса деоккупации Донбасса и Крыма личные качества президента РФ Владимира Путина его мало интересуют.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что не имеет права давать личные характеристики президенту РФ Владимиру Путину. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде", которое вышло 9 июня.

"Считаю, что ни один президент не может подставлять страну, сказав в адрес другого президента оскорбительные вещи про личное. Иногда оскорбительные вещи приводят к тысячам смертей. Я не собой рискую, не своими рейтингами. Я рискую жизнями людей – все! И тут уж, извините, дайте мне делать так, как я вижу", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что в решении вопроса деоккупации Донбасса и Крыма личные качества Путина его мало интересуют.

"Его человеческие качества меня не сильно интересуют в решении этого вопроса. Я считаю, что до конца таких людей никто не может знать. До конца может знать, наверное, он сам", – сказал глава государства.

Зеленский вступил в должность президента в мае 2019 года. Единственная его встреча с Путиным состоялась 9 декабря в Париже в рамках нормандского саммита, который касался урегулирования ситуации на Донбассе.

После переговоров с Путиным Зеленский поделился впечатлениями от встречи. "У нас был разговор, он был разный, и напряженный, и иногда такой... мощный…" – сказал президент Украины. На вопрос: "Кто кого?" – он ответил: "Ну, я не знаю, кто кого. Мне кажется, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте говорить, что пока что ничья". Позже Зеленский сказал, что не чувствует Путина как партнера.

Президент РФ отказался давать характеристику украинскому коллеге. Он сказал, что не отвечает на подобные вопросы, даже если они касаются мировых лидеров, которые уже покинули свои посты. "Я всегда уклоняюсь от ответа на вопросы подобного рода... У кого-то есть и преимущества, есть какие-то минусы. Но когда люди попадают на такие места, это значит, что они прошли все-таки какой-то очень серьезный отбор, это все люди незаурядные как минимум", – заявил Путин.