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Киев и семь областей Украины не готовы к ослаблению карантина

Требованиям Минздрава Украины для ослабления карантина не отвечают семь областей и Киев. Самый высокий показатель заболеваемости в Ровенской и Черновицкой областях.

Киев не отвечает критериям Минздрава для смягчения карантина
Киев не отвечает критериям Минздрава для смягчения карантина
Фото: EPA

Все регионы Украины, кроме Киева, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областей, отвечают требованиям Министерства здравоохранения для ослабления карантинных ограничений. Это следует из статистической сводки, опубликованной 9 июня на сайте Минздрава.

Эти регионы не отвечают требованию инцидентности (количество новых случаев заболевания COVID-19 за последние семь дней), этот показатель должен быть менее 12 на 100 тыс. человек.

По данным Минздрава, этот показатель самый высокий в Черновицкой области – 35,40, в Ровенской – 23,51, во Львовской он составил 19,0, Тернопольской – 12,4, Закарпатской – 16,67, Житомирской – 13,17, Волынской – 16,58, в Киеве – 15,23.

Требованиям относительно загруженности коек в больницах (<50%) и охвату тестированием (более 12 на 100 тыс. человек) сейчас соответствуют все области.

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу.

После ослабления ограничительных мер в некоторых областях эпидемическая ситуация ухудшилась. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что "общество достаточно легкомысленно отнеслось к рекомендациям Минздрава" – украинцы путают ослабление карантина с его полной отменой.

Теги: Киев, карантин, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, COVID-19
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