Степанов заявил, что нет доказательств возможного повторного заражения коронавирусом

В Японии и Южной Корее уже выявляли излеченных пациентов, у которых повторный тест на COVID-19 оказывался положительным, тогда медики предполагали, что речь может идти не о повторном заражении, а о реактивации вируса. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, научного подтверждения факта повторного заражения пока нет.

Степанов: Наши специалисты такой информации тоже пока не приводили Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пока нет подтвержденых доказательства того факта, что коронавирусом можно заразиться повторно. Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Глава Минздрава напомнил, что коронавирусная болезнь COVID-19 – новая инфекция, поэтому на данный момент ее исследование только проходит.

"Научно доказанных статей или исследований, которые четко могут сказать, что возможно повторное заражение, мы пока не видели. Наши ученые, украинские специалисты, которые работают с Минздравом, такой информации пока не приводили", – подчеркнул Степанов.

В Японии и Южной Корее выявляли излеченных пациентов, у которых повторный тест на COVID-19 оказывался положительным. Медики предполагают, что речь может идти не о повторном заражении, а о реактивации вируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 8 июня во всем мире коронавирусом заразилось 7 119 454 человека. Жертвами COVID-19 стали 406 522 человека, выздоровело 3 293 408.

В Украине по состоянию на 9 июня коронавирус подтвердили у 27 856 жителей, из них 810 умерли, а 12 412 вылечились.