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КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская". 10 июня на линии разграничения частично восстанавливается работа пунктов пропуска

С завтрашнего дня на Донбассе с 11.00 для автомобильного сообщения открывается контрольный пункт въезда/выезда "Марьинка" в Донецкой области, для пешеходного сообщения – КПВВ "Станица Луганская" в Луганской области.

КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская". 10 июня на линии разграничения частично восстанавливается работа пунктов пропуска / ГОРДОН

Фото: dpsu.gov.ua

10 июня в 11.00 на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях частично восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств в контрольных пунктах въезда/выезда. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 11.00 до 14.00 – для автомобильного сообщения через КПВВ "Марьинка" (дорожный коридор "Донецк – Курахово"), для пешего сообщения через КПВВ "Станица Луганская", (дорожный коридор "Станица Луганская – Счастье – Новоайдар").

При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию гражданам будут измерять температуру. Они должны быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию с учетом нанесенной разметки.

"Следует заметить, что для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома", или обсервации в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины", – говорится в сообщении.

Приоритет на пересечение линии разграничения предоставляется гражданам при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении соответствующих подтверждающих документов); которые следуют для участия во внешнем независимом оценивании и лицам, которые их сопровождают (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска).

"Граждане, которые будут пересекать линию разграничения для участия в тестировании ВНО, и лица, сопровождающие их, будут освобождены от мероприятий обязательной самоизоляции или обсервации. Пропуск остальных лиц будет осуществляться после оформления граждан приоритетной категории. Просим учитывать данную информацию при планировании своих поездок", – отметили в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/873178883174729

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая 2020 года началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

6 марта штаб ООС сообщил, что на КПВВ на Донбассе вводятся ограничения из-за коронавируса.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. С 1 июня в Украине начался новый этап, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок.

Теги: ВНО, Марьинка, Станица Луганская, Курахово, война на Донбассе, КПВВ, операция Объединенных сил, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, ООС, коронавирус, обсервация, самоизоляция
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