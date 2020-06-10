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"Чтоб облегчить паники фазу, я хотел подхватить ту заразу". В соцсетях шутят по поводу желания Зеленского заразиться коронавирусом

Пользователи социальных сетей давали президенту Украины Владимиру Зеленскому советы, чем еще можно заразиться, чтобы помочь гражданам, а также размышляли, кто сорвал этот план: бывший президент Петр Порошенко или брат главы Офиса президента Денис Ермак.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский рассказал, как хотел заразиться коронавирусом
Зеленский рассказал, как хотел заразиться коронавирусом
Фото: pravda.com.ua

В опубликованном 9 июня интервью "Украинской правде" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится коронавируса и даже хотел им заразиться. 

"Я хотел на себе пройти этот этап. Хотел заболеть коронавирусом. Почему? Чтобы людям было легче. Когда был момент депрессии, мы собрались и я предложил нашим: "Давайте я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали, что это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу", – рассказал президент.

Он сказал, что, с одной стороны, он хотел показать людям, что нужно придерживаться самоизоляции, с другой – доказать, что это не чума. Окружение, по словам Зеленского, от этой идеи его отговорило.

https://www.facebook.com/ukrpravda/videos/1436163149878324/

Слова Зеленского послужили поводом для шуток в социальных сетях. "ГОРДОН" собрал самые удачные из них.

https://www.facebook.com/yurko.kosmyna/posts/3294644703921000

https://www.facebook.com/alex.danylyuk/posts/10222909516184916

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/3263919326986067

https://www.facebook.com/roman.shrike/posts/3352433874781368

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/10212796488746901

https://www.facebook.com/mihailobrodskiy/posts/3555963541098863

https://www.facebook.com/quick2reply/posts/4149561448394988

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/10212797941343215

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/3164185953644620

Теги: Украина, Владимир Зеленский, соцсети, коронавирус, самоизоляция
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