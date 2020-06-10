"Чтоб облегчить паники фазу, я хотел подхватить ту заразу". В соцсетях шутят по поводу желания Зеленского заразиться коронавирусом

Пользователи социальных сетей давали президенту Украины Владимиру Зеленскому советы, чем еще можно заразиться, чтобы помочь гражданам, а также размышляли, кто сорвал этот план: бывший президент Петр Порошенко или брат главы Офиса президента Денис Ермак.

В опубликованном 9 июня интервью "Украинской правде" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится коронавируса и даже хотел им заразиться.

"Я хотел на себе пройти этот этап. Хотел заболеть коронавирусом. Почему? Чтобы людям было легче. Когда был момент депрессии, мы собрались и я предложил нашим: "Давайте я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали, что это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу", – рассказал президент.

Он сказал, что, с одной стороны, он хотел показать людям, что нужно придерживаться самоизоляции, с другой – доказать, что это не чума. Окружение, по словам Зеленского, от этой идеи его отговорило.

Слова Зеленского послужили поводом для шуток в социальных сетях. "ГОРДОН" собрал самые удачные из них.

Зеленський дуже хотів захворіти на COVID-19 ,але клятий Порох і тут завадив йому це зробити * — Melissa Green (@valkyrie4567) June 9, 2020