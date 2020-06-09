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В Ирпене у сотрудницы детского сада подтвердили СOVID-19, заведение закрыли на карантин

Заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин, сообщил что инфицированная COVID-19 работница с детьми не контактировала.

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В детском саду "Казка" в Ирпене проведут дезинфекцию
В детском саду "Казка" в Ирпене проведут дезинфекцию
Фото: EPA

В Ирпене Киевской области решили закрыть на карантин детский сад после того, как зафиксировали инфицирование коронавирусом COVID-19 у сотрудницы. Об этом заявил заместитель городского головы Александр Маркушин на своей странице в Facebook.

Как сообщил Маркушин, инфицирование обнаружили у сотрудницы детсада "Казка". 

"Сразу хочу успокоить родителей. С детьми больная не контактировала. Последний раз она была в помещении детского сада 29 мая, когда заведение еще не работало. Затем ушла на больничный", – сообщил заммэра.

В заведении проведут дезинфекцию, а контактные лица пройдут проверку на коронавирусную инфекцию методом ПЦР-исследования.

https://www.facebook.com/markushinoleksa/posts/1625307510977787

В Украине общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 увеличилось до 27 856. От COVID-19 скончалось 810 человек, в том числе 13 – за последние сутки. Вылечилось от инфекции 12 412 больных (+217 за последние 24 часа).

Теги: Киевская область, карантин, Ирпень, инфекция, детский сад, проверки, больничные, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, дезинфекция
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