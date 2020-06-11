Степанов о лечении COVID-19 плазмой переболевших: Должны пройти клинические испытания

Вопросом переливания больным плазмы вылечившихся от коронавирусной болезни в качестве одного из методов лечения COVID-19 сейчас занимаются ведущие институты Украины, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Министерство здравоохранения Украины не дает разрешение на переливание больным коронавирусной болезью COVID-19 плазмы переболевших людей потому, что такой метод лечения должен быть клинически исследован и закреплен в протоколе. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Для того чтобы дать разрешение и внедрить тот или иной метод лечения, должны проходить клинические испытания, соответствующие исследования, чтобы мы могли внести это в принятый у нас стандарт лечения. Сейчас такие исследования проводятся", – отметил Степанов.

По его словам, вопросом переливания плазмы вылечившихся от коронавируса людей больным в качестве одного из методов лечения COVID-19 сейчас занимаются ведущие институты Украины.

"Когда будет соответствующий вывод наших специалистов, в том числе на основе мировых исследований, тогда мы сможем говорить о возможности использовать такой метод лечения, и он может быть внесен в наш стандарт лечения", – добавил глава Минздрава.

В апреле в Австрии выздоровел пациент, которому влили плазму крови вылечившегося от коронавируса. О таких случаях сообщали также медики Китая и других стран.

Специальных лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. Сейчас, по данным организации, в мире разрабатывается не менее 70 вакцин против коронавируса.