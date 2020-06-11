В Украине решение о выходе из карантина принималось на основе соцопросов – Пекар

В Украине решение выходить из карантина вызвано не экономическими и не эпидемиологическими показателями, а исключительно социологическими. Об этом в комментарии "Фактам" сообщил общественный деятель, предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар.
"В начале карантина, как показывали опросы, страх заболеть был существенно выше страха голода и нужды. По мере того, как закрывались предприятия, сокращались зарплаты, сотрудники массово отправлялись в отпуск за свой счет, росло число безработных, а семейные сбережения стремительно таяли, опросы показывали постепенное изменение соотношения этих двух страхов. Аналитики давно говорили: как только страх нужды и голода превысит страх заболеть, правительство начнет выход из карантина. Так и случилось", – объяснил он.
Пекар отметил, что принимать решения на основании одних лишь опросов, без учета реальной эпидемиологической картины и экономических данных опасно.
"Однако озабоченность рейтингами приводит к тому, что принимаются не те решения, которые нужны для страны, а те, которых хотят люди прямо сейчас. Это опасно: ведь прямо сейчас люди, как правило, хотят краткосрочного блага, и его можно достичь только в ущерб их же долгосрочному благу", – добавил он.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
За сутки в Украине зарегистрировано 689 новых случаев COVID-19. По словам главы Минздрава, такого антирекорда в стране не было за весь период пандемии.
За весь период пандемии в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели уже 29 070 человек, из них умерло 854, выздоровел 13 141 человек.
С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.