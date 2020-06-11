Минздрав будет предлагать новые меры с целью предотвращения вспышки COVID-19 – Степанов

Карантин в Украине был введен с целью сохранить здоровье и жизнь украинцев, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он высказал мнение, что с началом ослабления этих мер украинцы решили, что вирус отступил.

Министерство здравоохранения Украины намерено предложить Кабинету Министров проведение определенных мер с целью предотвратить вспышку коронавируса в стране. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он подчеркнул, что карантинные меры были предложены с целью сохранить здоровье и жизнь украинцев, и высказал мнение, что с началом ослабления этих мер украинцы решили, что вирус отступил.

Степанов подчеркнул, что Минздрав будет рекомендовать проведение новых мероприятий "ради здоровья украинцев", однако какими именно они могут быть, не пояснил.

За сутки в Украине зарегистрировано 689 новых случаев COVID-19. По словам главы Минздрава, такого антирекорда в стране не было за весь период пандемии.

За весь период пандемии в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели уже 29 070 человек, из них умерло 854, выздоровел 13 141 человек.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.