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В Харькове закрыли детский сад из-за угрозы заражения коронавирусом

В Харькове закрыли один из детских садов. В мэрии объяснили, что COVID-19 подозревают у родственника одной из сотрудниц дошкольного учреждения.

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Сотрудники детского сада находятся на самоизоляции
Сотрудники детского сада находятся на самоизоляции
Фото: pixabay.com

Детский сад №108 Харькова проработал несколько дней после снятия ограничений, которые действовали в городе более двух месяцев из-за распространения коронавируса. Сейчас заведение закрыто на карантин, сообщил местный телеканал "АТН" 10 июня.

Дошкольное учреждение закрыли, чтобы перестраховаться. 

СOVID-19 подозревают у родственника одной из работниц учреждения, но она с детьми не контактировала. Сотрудники детсада будут находиться в ближайшее время на самоизоляции, сообщили "АТН" в департаменте образования Харьковского горсовета.

Рядом с закрытым детсадом есть еще три дошкольных учреждения, родители смогут водить детей туда.

Когда заведение заработает,  будет зависеть от результатов тестов на коронавирус у родственника сотрудницы и всех, кто с ним контактировал, отметил телеканал.

По данным СНБО, в Харьковской области на 11 июня выявлено 1374 случая заражения коронавирусом, выздоровело 657, умерло 55 человек.

За весь период пандемии в Украине заболели 29 070 человек, из них умерло 854, выздоровел 13 141 человек.

Теги: Харьков, карантин, дети, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, COVID-19
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