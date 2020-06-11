Директор харьковской инфекционной больницы вылечился от COVID-19

Результаты двух ПЦР-тестов директора Харьковской областной инфекционной больницы Павла Нартова дали отрицательный результат.

О том, что директор областной инфекционной больницы Харькова заболел COVID-19, стало известно 22 мая Фото: suspilne.media

Директор коммунального предприятия "Харьковская областная инфекционная больница" Павел Нартов вылечился от COVID-19, об этом сообщило Общественное 11 июня.

"Чувствую себя удовлетворительно. Сегодня первый день на работе. Положительный тест был 20 дней назад, а сейчас перед выпиской взяли два мазка для ПЦР, они у меня негативные", – сказал Нартов.

Ситуацию в областной инфекционной больнице медик не смог прокомментировать.

"Только первый день вхожу в курс дела, смотрю, сколько пациентов госпитализированы, буду разбираться. Надо все проанализировать", – отметил он.

О том, что директор КП "Харьковская областная инфекционная больница" Павел Нартов заболел COVID-19, стало известно 22 мая.

По данным СНБО, в Харьковской области на 11 июня выявлено 1374 случая заражения коронавирусом, выздоровело 657, умерло 55 человек.

За весь период пандемии в Украине заболели 29 070 человек, из них умерло 854, выздоровел 13 141 человек.