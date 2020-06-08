В Харьковской области COVID-19 заразилась семья из восьми человек

Восемь членов одной семьи из Богодуховского района Харьковской области заразились коронавирусом от родственника.

Восемь новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Богодуховском районе Харьковской области, все заболевшие – члены одной семьи, об этом со ссылкой на главного врача центра первичной медико-санитарной помощи района Виталия Прошутю сообщило Общественное 8 июня.

"Они все дома на самоизоляции. Чувствуют себя хорошо. Температуры нет", – отметил он.

По словам медика, семья могла заразиться от родственника из Харькова, который приезжал в гости. Сейчас родственник находится на лечении в областной инфекционной больнице.

В Харьковской области на 8 июня было выявлено 1287 инфицированных коронавирусной инфекцией (+36 человек за сутки).

За сутки в Украине было подтверждено 463 новых случая заражения (на 22 меньше, чем вчера). Общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 27 462. Девять человек скончались в течение последних суток (797 – с начала эпидемии). Выздоровел еще 141 человек (всего – 12 195).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире достигло 7 млн, из них около 3,14 млн вылечились, 402 тыс. умерли.