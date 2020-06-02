В Харькове за миллион долларов пытались продать должность главы областной администрации

В Харькове задержали двух киевлян, которые пытались продать должность губернатора и главы налоговой службы. Об этом сообщил председатель Харьковской обладминистрации Алексей Кучер.

В Харьковской, Киевской и Одесской областях по адресам проживания и мест работы задержанных проводят обыски Фото: depositphotos.com

Двух киевлян задержали в Харькове во время получения ими первого транша за должности руководителя области и главы налоговой службы, сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер в Телеграм.

"Только что в ресторане "Ла Страда" в Харькове задержали двух киевлян непосредственно после получения ими первого транша денежных средств в сумме $150 тыс. за должности председателя Харьковской ОГА и главы ГУ ГНС в Харьковской области", – написал Кучер.

Должность председателя областной администрации, по информации Кучера, задержанные оценили в $1 млн.

В Харьковской, Киевской и Одесской областях по адресам проживания, мест работы и арендованных помещений фигурантов дела проводятся обыски.