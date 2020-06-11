Если осенью в Украине будет введен тотальный карантин, то местные выборы придется перенести – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль надеется, что адаптивный карантин в Украине позволит эффективно побороть пандемию и провести местные выборы в октябре.

В случае новой волны COVID-19 осенью и введения карантинных ограничений местные выборы в Украине будут перенесены. Об этом 1 июня во время брифинга сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мир живет в условиях неопределенности с коронакризисом. Если в Украине будут основания для введения полного карантинного ограничения, то, наверное, мы будем вынуждены перенести эти выборы", – отметил он.

Вместе с тем Шмыгаль надеется, что адаптивный карантин в Украине позволит эффективно побороть пандемию и все-таки провести местные выборы в октябре.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

11 июня Шмыгаль заявил, что карантинные ограничения в Украине могут усилить, если ситуация с заболеваемостью ухудшится в более чем 10 областях.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За прошлые сутки в Украине зарегистрировано 689 новых случаев COVID-19. По словам главы Минздрава, такого антирекорда в стране не было за весь период пандемии.

С начала эпидемии в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели уже 29 070 человек, из них умерло 854, выздоровел 13 141 человек.