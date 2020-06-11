В Украине могут ужесточить карантин, если ситуация с COVID-19 ухудшится в 10 областях – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что ужесточение карантина зависит от ответственности украинцев и их отношения к мероприятиям, которые ограничивают распространение COVID-19.

В Украине могут усилить карантин в случае ухудшении ситуации с заболеваемостью на COVID-19. Об этом 1 июня во время брифинга сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Если в критическом количестве областей произойдет ситуация, которая приведет к росту [заболеваемости COVID-19], то есть 10 и более областей, это будет поводом для принятия решения об усилении карантинных мероприятий в государстве", – заявил он.

Шмыгаль добавил, что от этого никто не застрахован и в ряде государств уже есть повторные волны заболеваний.

"Огромная доля ответственности лежит на самом украинском обществе, как мы относимся к мероприятиям, которые ограничивают распространение эпидемии", – отметил он.

За прошлые сутки в Украине зарегистрировано 689 новых случаев COVID-19. По словам главы Минздрава, такого антирекорда в стране не было за весь период пандемии.

За весь период пандемии в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели уже 29 070 человек, из них умерло 854, выздоровел 13 141 человек.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.