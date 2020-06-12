Во Львове женщина с COVID-19 задышала самостоятельно после 33 дней на ИВЛ

Заместитель директора львовской областной инфекционной больницы Игорь Берник заявил, что случай с 51-летней львовянкой, которая находилась в критическом состоянии из-за коронавирусной болезни, а потом пошла на поправку, является позитивной новостью для всех больных с COVID-19.

Сейчас в инфекционной больнице Львова находятся 128 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 Фото: depositphotos.com

Во Львове 51-летняя женщина с COVID-19 33 дня была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких из-за тяжелой формы пневмонии, 10 июня ее отключили от аппарата – она начала дышать самостоятельно. Об этом сообщает издание ZAXID.net.

Женщину госпитализировали в львовскую областную инфекционную больницу больше месяца назад, она находилась в критическом состоянии.

По словам заместителя директора больницы Игоря Берника, ее выздоровление – позитивная новость не только для близких, но и для всех больных, у которых диагностировали COVID-19.

Заведующий отделением интенсивной терапии и реанимации Виктор Токарев заявил, что это первый случай в больнице такого длительного пребывания пациентки на ИВЛ.

"Сначала женщину госпитализировали в больницу, где начали лечение, но через пять дней ее состояние не улучшилось и пациентку перевели в реанимацию. Стабилизировать состояние не удавалось и через день ее перевели на ИВЛ. В течение двух недель состояние пациентки было критическое, а потом она начала медленно выходить из этого состояния", – отметил Токарев.

По его словам, сейчас женщина в сознании, самостоятельно дышит, но пока остается в отделении интенсивной терапии.

Сейчас в инфекционной больнице Львова находится 181 больной: 128 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 53 – с подозрением. В отделении интенсивной терапии находятся семеро больных, на ИВЛ – один.

За сутки в Украине зарегистрировано 689 новых случаев COVID-19. За весь период пандемии в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели уже 29 070 человек, из них умерло 854, выздоровел 13 141 человек.

Во Львовской области за сутки коронавирус выявили у 125 человек.