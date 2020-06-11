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Врач: 4-я инфекционка в Киеве переполнена. Кем?! Пациентами с коронавирусом? Вовсе нет

В Киеве каждого пациента с признаками воспаления легких необходимо госпитализировать только в инфекционный стационар, неважно, подтвердили у него COVID-19 или нет, рассказал врач Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский.

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В Украине COVID-19 заболели 29 070 человек
В Украине COVID-19 заболели 29 070 человек
Фото: depositphotos.com

В Киевскую городскую клиническую больницу №4 должны поступать люди с COVID-19. Однако медучреждение переполнено больными, у которых не подтвердили наличие коронавирусной инфекции, рассказывает врач Евгений Дубровский в Facebook.

Он объяснил, что сейчас в Киеве работает приказ, согласно которому каждый пациент с признаками воспаления легких должен быть госпитализирован только в инфекционный стационар, неважно, подтвердили у него COVID-19 или нет.

"Теоретически, это верный шаг, ведь среди зараженных может быть человек с коронавирусом, который потом заразит соматическое отделение... Но практически это привело к бесконтрольному переполнению инфекционного госпиталя. Кем?! Пациентами с коронавирусом? Отнюдь, подтвержденных случаев очень мало. Все огромное, неограниченное количество пациентов – это хронические, тяжелые, неходячие больные с целым рядом сопутствующих заболеваний", – рассказывает врач.

По его словам, все эти больные ждут ПЛР, а потом переводятся в другие больницы, на что уходит несколько суток.

"Массовое поступление каждый день, потом массовый перевод в другие учреждения после получения отрицательного результата... Потерянное время, истощение для пациента, длинные очереди скорых на прием, потом снова переводы и ожидание... Ужас, усталость, нерациональность ... Медики валятся с ног, о качестве помощи или быстром реагировании можно забыть. Невозможно эффективно работать, когда семимиллионный город, как через жернова, перемалывается через одну больницу", – жалуется Дубровский.

Он отметил, что необходимо немедленно разворачивать изоляторы в каждой большой больнице.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=720604505357633&id=100022242694939

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

За сутки в Украине зарегистрировано 689 новых случаев COVID-19. По словам главы Минздрава, такого антирекорда в стране не было за весь период пандемии.

За весь период пандемии в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели уже 29 070 человек, из них умерло 854, выздоровел 13 141 человек.

Теги: Киев, врач, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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