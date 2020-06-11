Врач: 4-я инфекционка в Киеве переполнена. Кем?! Пациентами с коронавирусом? Вовсе нет

В Киеве каждого пациента с признаками воспаления легких необходимо госпитализировать только в инфекционный стационар, неважно, подтвердили у него COVID-19 или нет, рассказал врач Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский.

В Киевскую городскую клиническую больницу №4 должны поступать люди с COVID-19. Однако медучреждение переполнено больными, у которых не подтвердили наличие коронавирусной инфекции, рассказывает врач Евгений Дубровский в Facebook.

Он объяснил, что сейчас в Киеве работает приказ, согласно которому каждый пациент с признаками воспаления легких должен быть госпитализирован только в инфекционный стационар, неважно, подтвердили у него COVID-19 или нет.

"Теоретически, это верный шаг, ведь среди зараженных может быть человек с коронавирусом, который потом заразит соматическое отделение... Но практически это привело к бесконтрольному переполнению инфекционного госпиталя. Кем?! Пациентами с коронавирусом? Отнюдь, подтвержденных случаев очень мало. Все огромное, неограниченное количество пациентов – это хронические, тяжелые, неходячие больные с целым рядом сопутствующих заболеваний", – рассказывает врач.

По его словам, все эти больные ждут ПЛР, а потом переводятся в другие больницы, на что уходит несколько суток.

"Массовое поступление каждый день, потом массовый перевод в другие учреждения после получения отрицательного результата... Потерянное время, истощение для пациента, длинные очереди скорых на прием, потом снова переводы и ожидание... Ужас, усталость, нерациональность ... Медики валятся с ног, о качестве помощи или быстром реагировании можно забыть. Невозможно эффективно работать, когда семимиллионный город, как через жернова, перемалывается через одну больницу", – жалуется Дубровский.

Он отметил, что необходимо немедленно разворачивать изоляторы в каждой большой больнице.